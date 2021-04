Brogli elettorali a Reggio Calabria, Imbalzano: “cosa aspettano i partiti a chiedere al Prefetto lo scioglimento del consiglio comunale?” (Di martedì 20 aprile 2021) Brogli elettorali a Reggio Calabria, Imbalzano: “cosa aspettano i partiti, se vogliono conservare ancora un barlume di credibilità e non esporre ulteriormente la città al ludibrio mediatico nazionale, più di quanto non lo sia stata in questi mesi, a muoversi nell’unica direzione possibile?” “A fronte dell’ulteriore, temiamo non definitivo e comunque non inatteso, sviluppo delle indagini in corso sugli ormai famigerati Brogli elettorali che hanno devastato e reso del tutto farsesche le elezioni comunali del 20-21 settembre, invece di fingere di chiedere, con infantili manifestazioni, le dimissioni di un Sindaco, proteso disperatamente a fare sponda trasversale riscoprendo un improvviso, e ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021): “, se vogliono conservare ancora un barlume di credibilità e non esporre ulteriormente la città al ludibrio mediatico nazionale, più di quanto non lo sia stata in questi mesi, a muoversi nell’unica direzione possibile?” “A fronte dell’ulteriore, temiamo non definitivo e comunque non inatteso, sviluppo delle indagini in corso sugli ormai famigeratiche hanno devastato e reso del tutto farsesche le elezioni comunali del 20-21 settembre, invece di fingere di, con infantili manifestazioni, le dimissioni di un Sindaco, proteso disperatamente a fare sponda trasversale riscoprendo un improvviso, e ...

