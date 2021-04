Amazon Prime Video su Superlega: «Non siamo stati coinvolti nel progetto» (Di martedì 20 aprile 2021) «Amazon Prime Video comprende e condivide le preoccupazioni sollevate dai tifosi di calcio in merito a una Superlega. Crediamo che parte della bellezza del calcio europeo derivi dalla capacità di qualsiasi club di raggiungere il successo attraverso le proprie prestazioni in campo. Non siamo stati coinvolti in alcuna discussione per questa Superlega. siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri abbonati Prime il calcio che... Leggi su digital-news (Di martedì 20 aprile 2021) «comprende e condivide le preoccupazioni sollevate dai tifosi di calcio in merito a una. Crediamo che parte della bellezza del calcio europeo derivi dalla capacità di qualsiasi club di raggiungere il successo attraverso le proprie prestazioni in campo. Nonin alcuna discussione per questaorgogliosi di poter offrire ai nostri abbonatiil calcio che...

