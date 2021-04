Vecchie ruggini | ubriachi litigano al bar | ferita una donna

(Di lunedì 19 aprile 2021) Tre persone denunciate per rissa aggratava, tra cui unache è rimastae ha riportato lesioni guardibili con una prognosi di sette giorni. La zuffa si è consumata all'esterno del bar 'Al ...

TrevisoToday

A far divampare lo scontro ci sarebbero '' tra loro, oltre all'alcool. I carabinieri, intervenuti sul posto su segnalazione di alcuni presenti, hanno subito bloccato i due uomini e la ...Alla base del litigio, secondo la polizia, potrebbero esserci' e rancori tra la vittima e i due arrestati legati a futili motivi. Le indagini della procura di Velletri delegate ai ...Lesioni gravissime in concorso. Sono le accuse di cui, durante l’interrogatorio di garanzia che si terrà oggi in videoconferenza dal carcere di Rieti, dovranno rispondere Lorenzo ...Lo scandalo che ha travolto il Comprensorio impone una nuova ripartenza. Una galassia di imprese sane che stavano uscendo ora dalla crisi Covid ...