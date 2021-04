Tutte lo vogliono, Vanessa Incontrada: “Sono un ragioniere”, il retroscena (Di lunedì 19 aprile 2021) Vanessa Incontrada, in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, ha rivelato un retroscena inedito di cui non tutti erano a conoscenza. Vanessa Incontrada racconta un retroscena inedito (Getty Images)Amata molto sia dal pubblico maschile che da quello femminile, Vanessa Incontrada ci ha regalato anni di grandissima tv. L’attrice e conduttrice di origini spagnole ha una carriera di tutto rispetto, che l’ha portata a calcare palchi prestigiosissimi, come quello del Festivalbar oppure quello di Zelig. Vanessa, questa sera, lunedì 19 aprile, sarà in onda su Rai 2 nel film Tutte lo vogliono, in compagnia di Enrico Brignano. La commedia è solo uno dei tanti film a cui ha preso parte ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 19 aprile 2021), in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, ha rivelato uninedito di cui non tutti erano a conoscenza.racconta uninedito (Getty Images)Amata molto sia dal pubblico maschile che da quello femminile,ci ha regalato anni di grandissima tv. L’attrice e conduttrice di origini spagnole ha una carriera di tutto rispetto, che l’ha portata a calcare palchi prestigiosissimi, come quello del Festivalbar oppure quello di Zelig., questa sera, lunedì 19 aprile, sarà in onda su Rai 2 nel filmlo, in compagnia di Enrico Brignano. La commedia è solo uno dei tanti film a cui ha preso parte ...

Advertising

PIEMME979 : Basterebbe solo rivedere il sistema economico della champions League e piazzare un tetto ingaggi per tutte le leghe… - UmbertoNew : E comunque se 'sta 12 squadre vogliono farsi un #campionato a parte, non capisco perché debbano giocare anche coi p… - Mfrancesca68 : RT @Monica_Torriani: “Mamme, non sentitevi in colpa per il malessere dei vostri figli, non sentitevi sbagliate. Si cammina insieme. Queste… - Erminio69642109 : @DottorStrowman2 Si dichiarano 'tifosi del calcio' perché vedere vogliono vedere Sterling contro Neymar tutte le settimane - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Tutte lo vogliono” su Rai 2 -