Tuchel contro la Superlega: «Ho fiducia nel Chelsea»

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha commentato la decisione di alcuni club di creare la Superlega Europea. Le sue dichiarazioni. «È troppo presto per giudicare. Ho fiducia nel mio club e il mio lavoro è chiaro. Non sono la persona giusta alla quale fare questa domanda. Magari è una cosa buona fare un passo indietro e non parlarne».

