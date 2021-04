Superlega, la rabbia di Carnevali: “Noi presi in giro. Rischiano di uccidere il campionato” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Sono pensieri questi che a noi non piacciono, Rischiano di uccidere il nostro campionato. Si prospettano cose non piacevoli e probabilmente siamo stati presi in giro“. Queste le parole ai microfoni di Radio Anch’io sport di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo. Poi ancora: “Era un’iniziativa che covava da tempo, dobbiamo aspettare per capire bene. Oggi abbiamo una riunione in Lega e speriamo che i diretti interessati ci facciano capire bene cosa si intende per Superlega. Fare calcio oggi è molto difficile, le squadre più grandi hanno più perdite e il sistema va rivisto. Ma nello sport ci deve essere meritocrazia, a volte essere troppo avidi è una brutta storia”. Per Carnevali “stravolgere la storia del campionato non è facile. ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) “Sono pensieri questi che a noi non piacciono,diil nostro. Si prospettano cose non piacevoli e probabilmente siamo statiin“. Queste le parole ai microfoni di Radio Anch’io sport di Giovanni, ad del Sassuolo. Poi ancora: “Era un’iniziativa che covava da tempo, dobbiamo aspettare per capire bene. Oggi abbiamo una riunione in Lega e speriamo che i diretti interessati ci facciano capire bene cosa si intende per. Fare calcio oggi è molto difficile, le squadre più grandi hanno più perdite e il sistema va rivisto. Ma nello sport ci deve essere meritocrazia, a volte essere troppo avidi è una brutta storia”. Per“stravolgere la storia delnon è facile. ...

