Superlega: club fondatori, appena possibile anche torneo femminile (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr. – (Adnkronos) – “Dopo l’avvio della competizione maschile, non appena possibile, verrà avviata anche la corrispettiva lega femminile, per contribuire allo sviluppo e al progresso del calcio femminile”. Così il Milan, uno dei 12 club fondatori della Superlega, nel comunicato ufficiale della nascita della nuova competizione europea per club. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr. – (Adnkronos) – “Dopo l’avvio della competizione maschile, non, verrà avviatala corrispettiva lega, per contribuire allo sviluppo e al progresso del calcio”. Così il Milan, uno dei 12della, nel comunicato ufficiale della nascita della nuova competizione europea per. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

RealPiccinini : Per chi non avesse seguito il Club fino a notte fonda e volesse sapere cosa ne penso dell’ipotesi “Superlega”, sint… - EnricoLetta : L’idea di una #SuperLega per i più ricchi club europei di ??? Sbagliata e decisamente intempestiva. In Europa il mo… - ZZiliani : + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + SCONCERTO TRA I 12 CLUB DELLA #SUPERLEGA: C'È UNA RICHIESTA DELLA… - infoitsport : Superlega, i club scrivono a Fifa e Uefa: 'Pronti ad azioni legali' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SUPERLEGA - In rivolta i tifosi dei sei club inglesi -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega club Superlega, i tanti no: da Mbappè ad Haaland Ma possibile che Neymar e Mbappé, se rimarranno a Parigi, rimangano fuori dal torneo 'stellare'? Alla base della decisione del Psg di non fare parte dei club fondatori della Superlega c'è la ...

Superlega, Herrera (Psg) contrario: 'Amo il calcio popolare'. E Reina applaude su Twitter 'No alla Superlega di calcio ' : è questo il messaggio che - in queste ore, si sta sollevando da più parti. ... E uno dei primi è stato proprio Ander Herrera , il centrocampista del club francese Paris ...

Cosa rischiano i club che hanno aderito alla Superlega Sport Fanpage Superlega: Dfb ‘prende una posizione chiara’ contro questo progetto’ Berlino, 19 apr. (Adnkronos) – La Federcalcio tedesca (Dfb) respinge i piani dei club per formare una Superlega europea e con essa sostiene la posizione dell’organo di governo Uefa e degli organismi ...

Tavecchio: "Napoli fuori dalla SuperLega? Sono contento" L'ex presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha espresso il suo pensiero sull'idea dei club europei di dar vita alla SuperLega. Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC, ha rilasciato alcune ...

Ma possibile che Neymar e Mbappé, se rimarranno a Parigi, rimangano fuori dal torneo 'stellare'? Alla base della decisione del Psg di non fare parte deifondatori dellac'è la ...'No alladi calcio ' : è questo il messaggio che - in queste ore, si sta sollevando da più parti. ... E uno dei primi è stato proprio Ander Herrera , il centrocampista delfrancese Paris ...Berlino, 19 apr. (Adnkronos) – La Federcalcio tedesca (Dfb) respinge i piani dei club per formare una Superlega europea e con essa sostiene la posizione dell’organo di governo Uefa e degli organismi ...L'ex presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha espresso il suo pensiero sull'idea dei club europei di dar vita alla SuperLega. Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC, ha rilasciato alcune ...