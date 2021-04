Superlega, AIC: «Preserviamo i campionati. Preoccupati per i calciatori» (Di lunedì 19 aprile 2021) L’AIC (Associazione Italiana calciatori) ha commentato la creazione di una nuova Superlega attraverso un comunicato ufficiale L’AIC (Associazione Italiana calciatori) ha commentato la creazione di una nuova Superlega attraverso un comunicato ufficiale. «L’Associazione Italiana calciatori prende atto, non senza preoccupazione, delle decisioni assunte nell’ambito del Progetto della Super League europea. In questo delicatissimo periodo storico di crisi pandemica, il nostro auspicio è che i nuovi format delle competizioni internazionali per club possano continuare a generare nuove e aggiuntive risorse, senza minare gli aspetti solidaristici e la competitività dei campionati nazionali, patrimonio dello sport e dei tifosi, che dovranno necessariamente essere preservati e potenziati. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) L’AIC (Associazione Italiana) ha commentato la creazione di una nuovaattraverso un comunicato ufficiale L’AIC (Associazione Italiana) ha commentato la creazione di una nuovaattraverso un comunicato ufficiale. «L’Associazione Italianaprende atto, non senza preoccupazione, delle decisioni assunte nell’ambito del Progetto della Super League europea. In questo delicatissimo periodo storico di crisi pandemica, il nostro auspicio è che i nuovi format delle competizioni internazionali per club possano continuare a generare nuove e aggiuntive risorse, senza minare gli aspetti solidaristici e la competitività deinazionali, patrimonio dello sport e dei tifosi, che dovranno necessariamente essere preservati e potenziati. ...

