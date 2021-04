Salvini: lavoriamo per ristoranti al chiuso e stop coprifuoco (Di lunedì 19 aprile 2021) "Sulle riaperture non ha vinto la Lega, ha vinto il buon senso. Ovviamente si dovranno usare testa, cautela e prudenza, rispettando tutte le norme di sicurezza, ma salute e lavoro devono avanzare di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) "Sulle riaperture non ha vinto la Lega, ha vinto il buon senso. Ovviamente si dovranno usare testa, cautela e prudenza, rispettando tutte le norme di sicurezza, ma salute e lavoro devono avanzare di ...

Advertising

PinoCap : @rubio_chef @msgelmini ...salvini e lavoriamo nella stessa frase... ?? - anto_a_a : RT @OrtigiaP: Altra stoccata a @robersperanza da @matteosalvinimi : 'Il suo libro è di una volgarità, un'arroganza che non merita commenti'… - jhonny80schiano : @rubio_chef @msgelmini - A_Gentili : RT @OrtigiaP: Altra stoccata a @robersperanza da @matteosalvinimi : 'Il suo libro è di una volgarità, un'arroganza che non merita commenti'… - OrtigiaP : RT @OrtigiaP: Altra stoccata a @robersperanza da @matteosalvinimi : 'Il suo libro è di una volgarità, un'arroganza che non merita commenti'… -