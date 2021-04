Roma | caccia al post Fonseca | no di Nagelsmann Ci sono Sarri e Allegri

(Di lunedì 19 aprile 2021) Lasonda il terreno per il sostituto di: contattati, no di. Le ultime sui giallorossi Lasta sondando il terreno per trovare il sostituto di Pauloche, in caso di mancata vittoria dell’Europa League, non verrà confermato sulla panchina giallorossa. Come riportato da Sky Sport, restano validi i nomi di Massimilianoe Maurizio. Secco rifiuto di Juliandel Lipsia, in orbita Bayern Monaco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Roma sonda il terreno per il sostituto di Fonseca: contattati Allegri e Sarri, no di Nagelsmann. Le ultime sui giallorossi La Roma sta sondando il terreno per trovare il sostituto di Paulo Fonseca che, in caso di mancata vittoria dell'Europa League, non verrà confermato sulla panchina giallorossa. Come riportato da Sky Sport, restano validi i nomi di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Secco rifiuto di Julian Nagelsmann del Lipsia, in orbita Bayern Monaco.