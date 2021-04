Riaprire i ristoranti: con giudizio, e con i vaccini (Di lunedì 19 aprile 2021) Riaprire i ristoranti. Questo era uno dei capisaldi della campagna per le riaperture che è stata portata avanti nelle ultime settimane, nonostante i persistenti numeri dei decessi giornalieri. Probabilmente non c’è italiano a cui non farebbe piacere poter tornare a godersi un pasto senza pensieri con altri commensali, ma le evidenze scientifiche sul rischio di contagio negli spazi al chiuso e in cui le persone si trattengono a lungo, come i ristoranti, sono ormai note e largamente condivise. Matteo Salvini da settimane ritiene che i ristoranti vadano aperti anche a cena nelle zone gialle perché, a suo dire, “se si può andare a pranzo tranquilli, distanziati e ridotti a pranzo, lo si deve poter fare anche a cena”. Anche gli operatori economici, in particolare la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), hanno ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 aprile 2021). Questo era uno dei capisaldi della campagna per le riaperture che è stata portata avanti nelle ultime settimane, nonostante i persistenti numeri dei decessi giornalieri. Probabilmente non c’è italiano a cui non farebbe piacere poter tornare a godersi un pasto senza pensieri con altri commensali, ma le evidenze scientifiche sul rischio di contagio negli spazi al chiuso e in cui le persone si trattengono a lungo, come i, sono ormai note e largamente condivise. Matteo Salvini da settimane ritiene che ivadano aperti anche a cena nelle zone gialle perché, a suo dire, “se si può andare a pranzo tranquilli, distanziati e ridotti a pranzo, lo si deve poter fare anche a cena”. Anche gli operatori economici, in particolare la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), hanno ...

Advertising

RobertoBurioni : I dati indicano che il contagio all'esterno è molto raro. Perché - con l'arrivo della bella stagione - non riaprire… - FratellidItalia : Questione riaperture non più rimandabile. Diversi studi dicono che all'aria aperta possibilità di contagio sono rar… - HuffPostItalia : Roberto Burioni: 'Riaprire bar, ristoranti e teatri all'aria aperta' - Tony50863663 : RT @AntonioNbo15: Giusto riaprire le attività produttive, sbagliato invece riaprire le scuole. Dopo 7 mesi di DAD non salvi l'anno con 1 me… - Borsapretporter : Si consolino, nessuno vuole prendersi una congestione nell'altro 60% Bar e ristoranti, il nodo dei dehors: in Ligu… -