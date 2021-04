MotoGP | Franco Morbidelli e il limite di una Yamaha poco aggiornata nella lotta iridata

(Di lunedì 19 aprile 2021) “E’ complicato così sorpassare quando sei 15 km/h più lento rispetto alla concorrenza“. L’aveva raccontata cosìdopo le qualifiche del GP di Portogallo sul tracciato di Portimao. Il quinto posto del time-attack e il quartogara hanno evidenziato quanto il “Morbido” abbia ritrovato lo smalto perduto nel doppio round iridato a Losail (Qatar), sede in cui il Mondiale 2021 diha preso il via. Lungo i saliscendi lusitani, invece, il centauro italiano ha ritrovato il giusto feeling e il posteriore è stato meno nemico. C’è però un’evidenza:Spec-A., infatti, deve fare i conti con una moto menodei suoi compagni di marca dello stesso Valentino Rossi ere per il campionato ...

...pilota francese della Yamaha Fabio Quartararo si è aggiudicato l'appuntamento di Portimao di. Buon quarto posto per Morbidelli che torna competitivo dopo l'ultima gara disastrosa. ...Dopo le deludenti prestazioni del Qatar, Morbidelli può permettersi di lasciare Portimao con il sorriso, grazie al quarto posto ...Portogallo Gara: Quartararo vince ma Bagnaia dà ...L'aveva raccontata così Franco Morbidelli, poco dopo le qualifiche del GP di ... perduto nel doppio round iridato a Losail (Qatar), sede in cui il Mondiale 2021 di MotoGP ha preso il via. Lungo i ...MotoGp Portimao: Quartararo domina. Bagnaia monumentale in rimonta si lascia dietro Mir. Out Rossi. Le lacrime di Marquez firmano la 3a tappa ...