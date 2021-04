Mike Mitchell | addio al genio dei Kingsmen

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 19 aprile 2021), famoso per la militanza neie per i suoi assolo nel brano Louie Louie, muore all’età di 77 anni. Chi eraera un musicista e chitarrista dei, una band garage rock formatasi negli anni ‘60 a Portland. Divennero famosi grazie alla cover del brano di Richard Berry, Louie Louie, che raggiunse il 2° posto nelle classifiche Billboard e lo mantenne per sei settimane. Il singolo vendette più di un milione di copie in tutto il mondo. L’attenzione di tutta la nazione si focalizzò sul gruppo quando l’allora governatore dell’Indiana, Matthew E. Welsh, proibì Louie Louie perché ritenuta troppo volgare. L’FBI, poi, intervenne sospettando che il testo della canzone contenesse un messaggio cifrato. Si ...