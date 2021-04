Mario Biondi e le polemiche social sulla musica straniera (Di lunedì 19 aprile 2021) Mario Biondi, compositore e cantante soul jazz, ha fatto sollevare molte polemiche a seguito di una dichiarazione shock sui social Mario Biondi avrebbe invitato ad un “boicottaggio” della musica straniera e cioè inglese per favorire l’ascolto e la fruizione di quella italiana. Il messaggio postato dall’artista sui social è il seguente: “Volete fare i rivoluzionari? Volete fare qualcosa per la musica italiana? Boicottate tutte le radio che programmano musica straniera. Fatelo per una settimana, se non bastasse per due, ma siate coerenti e vedremo insieme se essere uniti per la musica può servire. Coraggio!” Sembra che l’invito di Biondi sia ... Leggi su zon (Di lunedì 19 aprile 2021), compositore e cantante soul jazz, ha fatto sollevare moltea seguito di una dichiarazione shock suiavrebbe invitato ad un “boicottaggio” dellae cioè inglese per favorire l’ascolto e la fruizione di quella italiana. Il messaggio postato dall’artista suiè il seguente: “Volete fare i rivoluzionari? Volete fare qualcosa per laitaliana? Boicottate tutte le radio che programmano. Fatelo per una settimana, se non bastasse per due, ma siate coerenti e vedremo insieme se essere uniti per lapuò servire. Coraggio!” Sembra che l’invito disia ...

stanzaselvaggia : Mario Biondi nuova bandiera del sovranismo, lui che non ha mai cantato una canzone in italiano in vita sua, manco s… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @mariobianchi18: Mario Biondi: 'Boicottate le radio che trasmettono musica straniera'. Giusto. Comincia tu a cantare in italiano. https… - enapesi : RT @fabiocaninoreal: Scusate così per sapere...ma Mario Biondi, quello che vorrebbe boicottare le radio italiane che non trasmettono abbas… - CharGuero : RT @IlPaoloGiordano: Mario Biondi vuole boicottare le radio che trasmettono musica straniera. Chiede la (tristemente nota) autarchia musica… - CharGuero : Casomai boicotterei Mario Biondi. -