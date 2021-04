Marcelo Burlon firma le nuove divise del Napoli (Di lunedì 19 aprile 2021) Quella di Marcelo Burlon con SSC Napoli è una collezione particolare ma che ha già conquistato tutti. Le nuove divise della squadra partenopea, firmate dal designer e caratterizzate dalle sue iconiche ali, sono state indossate per la prima volta ieri, in occasione dell’incontro con l’Inter. Da settimane di parla delle nuove divise del Napoli e dell’innovativa scelta della squadra di chiamare un designer come Marcelo Burlon per Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 aprile 2021) Quella dicon SSCè una collezione particolare ma che ha già conquistato tutti. Ledella squadra partenopea,te dal designer e caratterizzate dalle sue iconiche ali, sono state indossate per la prima volta ieri, in occasione dell’incontro con l’Inter. Da settimane di parla delledele dell’innovativa scelta della squadra di chiamare un designer comeper Articolo completo: dal blog SoloDonna

