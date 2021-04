Il Festival di Cannes 2021 apre col film musicale “Annette” di Leos Carax

(Di lunedì 19 aprile 2021) Accanto alla previsione di tornare in scena dal 6 al 17 luglio resta per ora il timore che per la seconda volta la rassegna possa essere spostata

Annette , primo film in lingua inglese del regista e critico cinematografico francese che aprirà il 74°Internazionale del cinema dimartedì 6 luglio. Ambientato nella Los Angeles ...Notizia bomba per quanto concerne l'edizione numero 74 deldi. Attraverso un comunicato stampa diffuso dalla manifestazione e riportato dal portale Deadline apprendiamo come il film di apertura sarà l'attesissimo Annette , diretto da Leos ...Annunciato ieri il film di apertura: Annette, il primo film in lingua inglese del talento anticonvenzionale poetico e traboccante del cinema francese Leos Carax, ambizioso sin dal cast. Protagonisti l ...L’attenzione alla moda sostenibile e a scelte più etiche e consapevoli, quando si tratta di acquisti, si sta diffondendo sempre di più ...