Def | la Uil chiede “una tassa sugli extra profitti realizzati con la pandemia” Cgil | “Serve riforma per ridurre le disuguaglianze fiscali”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Dieci giorni avevano bocciato il condono fiscale del governo Draghi. Ora i sindacati, in audizione sul Documento di economia e finanza, chiedono al governo di intervenire con decisione sul fisco con l’obiettivo di una maggiore equità. Secondo i rappresentanti della Uiluna “per la”. Mentre Gianna Fracassi, vice segretario generale, si è detta preoccupata per lo spostamento dellafiscale nella seconda parte dell’anno perché è “importante intervenire per fare giusta redistribuzione” e “per affrontare i temi delle diseguaglianze”. “Il tema del sostegno alle misure espansive nazionali attraverso interventiredistributivi è ...

E' una delle criticità evidenziata da Cgil e Cisl nel corso dell'audizione sulche, anche secondo la, è "timido" e non ha un chiaro collegamento con il Recovery Plan. "Servirebbe un ...... comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125 - bis, comma 3, del Regolamento del Senato, svolgono in videoconferenza le audizioni dei seguenti rappresentanti: ore 10 Cgil, Cisl,e ...E' una delle criticità evidenziata da Cgil e Cisl nel corso dell'audizione sul Def che, anche secondo la Uil, è "timido" e non ha un chiaro collegamento con il Recovery Plan. "Servirebbe un ...Via al ciclo di audizioni sul Documento di Economia e Finanza. Fracassi (Cgil): "No a ripresa fondata sulla precarietà" ...