Avvistato esemplare di balena grigia | ecco dove

(Di lunedì 19 aprile 2021) Undiè statoieri nelle acque del porto di Baia. Qualche giorno fa un altro avvistamento all’isola di Ponza. Si tratta dello stesso cetaceo? Risale a ieri l’avvistamento di unanelle acque prospicienti il porto di Baia, in provincia di Napoli. Non a caso qualche giorno prima un altroera stato visto in prossimità delle acque dell’isola di Ponza. Si tratta dello stesso cetaceo? L’ipotesi potrebbe essere avvalorata dalla poca distanza che separa i due avvistamenti. La Direzione Marittima della Campania e la guardia costiera giunti sul posto, hanno allontanato le unità di navigazione per consentire il passaggio della. Predisponendo inoltre l’invio in area dei propri mezzi nautici. ...

Per la prima volta in Italia, in Campania è stata avvistata una balena della specie grigia. Si tratterebbe dello stessoa Ponza pochi giorni prima, proseguendo il suo viaggio passando per la Penisola Sorrentina, Baia e Procida. Si tratterebbe del primo avvistamento in Italia. Campania, avvistata una ...Una balena grigia è stata avvistata più volte negli ultimi due giorni nel Golfo di Napoli. L'di Eschrichtius robustis è statoieri sera in Penisola Sorrentina, nell'Area marina protetta Punta Campanella, e questa mattina nel mare dei Campi Flegrei, sul lato opposto del ...«Secondo alcuni esperti – informano dall’area marina di Punta Campanella – i cambiamenti climatici potrebbero aver favorito la comparsa degli esemplari di balena grigia nel Mediterraneo». Lo hanno seg ...Il cetaceo ha attraversato tutto il golfo, e domenica è stato avvistato nell’area marina flegrea. Dove si è avvicinato a un gommone e ha “giocato” con le persone a bordo ...