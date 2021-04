Amici 20, Martina e la dedica a Raffaele: c’entra la freddezza di Aka7even? (Di lunedì 19 aprile 2021) A distanza di qualche settimana ritorna il “triangolo” composto dalla ballerina Martina Miliddi, eliminata nell’ultima puntata di Amici 20, Raffaele Renda e Aka7even. Solo poco tempo fa Luca – vero nome di Aka – aveva manifestato una certa gelosia proprio nei confronti dell’amico Raffaele e della vicinanza della ragazza a lui. Amici 20, Martina e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 19 aprile 2021) A distanza di qualche settimana ritorna il “triangolo” composto dalla ballerinaMiliddi, eliminata nell’ultima puntata di20,Renda e. Solo poco tempo fa Luca – vero nome di Aka – aveva manifestato una certa gelosia proprio nei confronti dell’amicoe della vicinanza della ragazza a lui.20,e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

LuBlue94 : RT @marperlo1: #amici20 Sarò impopolare ma meglio Martina di Samuele. Sorry. Il secondo pensa che siamo ad un suo spettacolo e non ad Ami… - _luisella : RT @marperlo1: #amici20 Sarò impopolare ma meglio Martina di Samuele. Sorry. Il secondo pensa che siamo ad un suo spettacolo e non ad Ami… - marperlo1 : #amici20 Sarò impopolare ma meglio Martina di Samuele. Sorry. Il secondo pensa che siamo ad un suo spettacolo e non ad Amici. - thereis3lisea : Andate via Rosa e Martina, la nuova preda della Cele è Samuele,preparatevi perché sarà il prossimo a uscire #amici20 #amici - funny_dreamer16 : Martina: guanti di sfida modificati, semplificati, non accettati, i pianti, le lacune visibili anche nel latino, qu… -