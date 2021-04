Una gara a colpi di fiori per attirare le api (Di domenica 18 aprile 2021) Una gara a colpi di fiordalisi, papaveri, tulipani, garofani. Saranno i fiori a regalare a Cernusco la patente di "Comune amico delle api". Così spera il Comune che ne ha seminati a migliaia in un ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 aprile 2021) Unadi fiordalisi, papaveri, tulipani, garofani. Saranno ia regalare a Cernusco la patente di "Comune amico delle api". Così spera il Comune che ne ha seminati a migliaia in un ...

pisto_gol : Ata-Juv 1:0 L’Atalanta batte per la 1^ volta dopo 20 anni la Juve in una gara di campionato grazie al tiro di Malin… - BentivogliMarco : Una donna tenta il suicidio dopo aver ricevuto una perquisizione. E' in fin di vita. E i siti di informazione fanno… - forumJuventus : Pirlo post #AtalantaJuve: 'Fatta una buona partita, potevamo portare a casa almeno un punto. Danilo e Chiesa hanno… - itsjvstmee : A me non dispiace Charles però dire che Lewis non si meritava il podio è assurdo, raga è una gara, al podio ci arri… - 58_andy : Mi spiace per lui, ma aspetti positivi è difficile trovarne in questo fine settimana. Indietro in qualifica, incons… -

Ultime Notizie dalla rete : Una gara Canoa slalom: a Giovanni De Gennaro e Marta Bertoncelli i pass individuali per i Giochi "I nostri atleti sono riusciti ancora una volta a dimostrare il loro valore in una competizione ... I nostri atleti finalisti hanno saputo destreggiarsi con buone strategie di gara. In questa stagione ...

Napoli - Inter 0 - 0 live: primo tempo ...fischia l'inizio della gara: l'Inter batte il calcio d'avvio Primo Tempo Il big match che chiude la 31ª giornata del campionato di Serie A è quello tra Napoli ed Inter. I partenopei hanno una ...

Una gara a colpi di fiori per attirare le api IL GIORNO Ferrari: perché essere la terza forza non è una chimera La Scuderia anche a Imola resta giù dal podio, ma coglie un quarto posto con Leclerc e un quinto con Sainz. Il piazzamento nel GP del Made in Italy vale molto più di quello in Bahrain perché la SF21 h ...

Gp Imola, pagelle: Norris l’mvp, Verstappen fa lo slalom, Ferrari da 7,5 Bene Leclerc, al criticato Sainz tenacia e costanza non mancano. Russell, scenata insopportabile ma Bottas è sempre il solito ...

