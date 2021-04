Ritrovata bambina rapita: era in Svizzera con la madre, no vax e adepta di QAnon (Di domenica 18 aprile 2021) E’ stata Ritrovata in Svizzera con la madre la piccola Mia Montemaggi, la bambina francese rapita martedì scorso da 3 uomini per conto della madre. La bambina era - secondo BFM TV - in uno stabile occupato in compagnia della madre, Lola Montemaggi. La donna, per sentenza del tribunale, non poteva vedere da sola la figlia. La procura di Nancy ha reso noto che “la bambina sta bene e verrà affidata alla nonna” e che la madre ”è in stato di arresto”. La piccola si trovava con la nonna quando, martedì scorso, era stata prelevate da tre uomini. Gli inquirenti hanno reso noto che “le indagini ci hanno permesso di stabilire che Lola Montemaggi ha trascorso una prima notte in Svizzera in un albergo a ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 aprile 2021) E’ stataincon lala piccola Mia Montemaggi, lafrancesemartedì scorso da 3 uomini per conto della. Laera - secondo BFM TV - in uno stabile occupato in compagnia della, Lola Montemaggi. La donna, per sentenza del tribunale, non poteva vedere da sola la figlia. La procura di Nancy ha reso noto che “lasta bene e verrà affidata alla nonna” e che la”è in stato di arresto”. La piccola si trovava con la nonna quando, martedì scorso, era stata prelevate da tre uomini. Gli inquirenti hanno reso noto che “le indagini ci hanno permesso di stabilire che Lola Montemaggi ha trascorso una prima notte inin un albergo a ...

