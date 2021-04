Migliori raffredda bottiglie | come sceglierli | opinioni e prezzi

Leggi su cityroma

(Di domenica 18 aprile 2021) Il vino, per essere degustato al meglio, deve essere servito ad una temperatura ben precisa, che varia a seconda delle tipologie, indispensabile per mantenere inalterate le proprietà organolettiche della bevanda. In ogni caso, che si tratti di un bianco, di un rosso o di un rosé è fondamentale servirlo sempre ad una temperatura che sia inferiore di qualche grado rispetto a quella ambiente. Può però capitare che in occasione di una cena, di una vista improvvisa, di una gita fuori porta o di una calda giornata estiva, il vino tenda a riscaldarsi e, di conseguenza, a perdere la temperatura ideale per servirlo. In questi casi ci viene in aiuto il, indispensabile perre il vino rapidamente e per mantenerlo ad una temperatura corretta per tutta la durata del pasto. Si tratta di uno strumento leggero, pratico ...