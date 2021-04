Mara Venier | il siparietto con la Ferilli è esilarante | “Come si fa?” – VIDEO

(Di domenica 18 aprile 2021) Un simpaticoin pieno stilea Domenica In con Sabrinae lo sconcerto di quest’ultima “si pubblica una foto?”#domenicain pic.twitter.com/SyhYmcdCpB —out of context (@ooc) April 18, 2021 Una solitache non dispensa da gaffe in piena diretta, ma la Queen della domenica, lo è anche L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

IlContiAndrea : Mara Venier e le lezioni di Instagram a Sabrina Ferilli #domenicain - zazoomblog : Mara Venier in lacrime a Domenica In: “E’ morta Carmela” - #Venier #lacrime #Domenica #morta - FrancoBlog49 : @calandriniLT @FratellidItalia È morto Mauro De Luca, il “gigante buono” del panino vesuviano Sciuè stroncato a sol… - FrancoBlog49 : @FidanzaCarlo @FratellidItalia È morto Mauro De Luca, il “gigante buono” del panino vesuviano Sciuè stroncato a sol… - OperaFisista : La disperazione di Mara Venier: 'È venuta a mancare il mio punto di riferimento' -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Siparietto esilarante nella puntata di Domenica In del 18 aprile trae Angelo Sotgiu. In studio infatti erano ospiti I Ricchi e Poveri. Il gruppo è tornato alla formazione originaria, celebrando l'evento sul palco del Festival di Sanremo 2020. Angela ...Vediamo insieme che cosa è successo e per quale motivo ha aperto Domenica In, la superricordando Carmela. La puntata di oggi è stata davvero particolare e difficile da iniziare per quanto riguardae tutta la sua troupe di Domenica In. Cerchiamo di capire che ...Ventinove Commissari straordinari sono stati nominati per gestire 57 opere pubbliche da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure a ...Non ne può più di menagrami e professori col ditino alzato Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie ...