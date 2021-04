Maddaloni | il covid-19 fa un’altra vittima | Tiziana non ce l’ha fatta

(Di domenica 18 aprile 2021). È deceduta in seguito alle complicazioni del CoronavirusDel Vecchio, figlia del medico Giovanni, molto conosciuta nella sua, comune di 40mila anime della provincia di Caserta. Non aveva neanche 50 anni. La donna è spirata ieri sera. Solo pochi giorni fa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

09:36:01. Consigliere Amoroso, ilha innescato una grave crisi economica che ha colpito non solo i cittadini già più fragili ma anche quelli che fino ad un anno fa lavoravano regolarmente. Cosa ...Dopo anni di chiusura, le attività educative sono state riprese nella giornata odierna, in maniera graduale e nel pieno rispetto dei principi di sicurezza e prevenzione anti, per 13 bambini di ...MADDALONI – La comunità di Maddoloni si ritrova a piangere ancora una vittima del Covid. É venuta a mancare Tiziana Del Vecchio, figlia di Giovanni del Vecchio, stimato medico. Tiziana, appena tre gio ...Tra i segnali forti che l’Amministrazione commissariale della Fondazione "Villaggio dei Ragazzi" ha inteso lanciare in questa timida fase di ripartenza, che si innesta su un contesto di perdurante att ...