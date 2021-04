LIVE Judo, Europei 2021 in DIRETTA: Nicholas Mungai a caccia di punti pesanti per le Olimpiadi (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tabelloni degli italiani – Speranze di medaglia azzurre – Ranking olimpici alla vigilia degli Europei – Programma odierno – L’oro di Manuel Lombardo – L’argento di Odette Giuffrida – La cronaca della prima giornata – Il bronzo di Christian Parlati – La cronaca della terza giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Campionati Europei Senior 2021 di Judo, in corso di svolgimento alla Altice Arena di Lisbona fino a questa sera. Prime due giornate positive per la squadra azzurra, che venerdì ha conquistato un oro con Manuel Lombardo e un argento con Odette Giuffrida e ieri il bronzo con Christian Parlati. Il programma della manifestazione prosegue con un ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATabelloni degli italiani – Speranze di medaglia azzurre – Ranking olimpici alla vigilia degli– Programma odierno – L’oro di Manuel Lombardo – L’argento di Odette Giuffrida – La cronaca della prima giornata – Il bronzo di Christian Parlati – La cronaca della terza giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza e ultima giornata dei CampionatiSeniordi, in corso di svolgimento alla Altice Arena di Lisbona fino a questa sera. Prime due giornate positive per la squadra azzurra, che venerdì ha conquistato un oro con Manuel Lombardo e un argento con Odette Giuffrida e ieri il bronzo con Christian Parlati. Il programma della manifestazione prosegue con un ...

