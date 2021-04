LIVE – Brescia-Dinamo Sassari 57-74 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di domenica 18 aprile 2021) Germanie Banco di Sardegnasi sfidano nel 28° turno del campionato diA1. Ini scendono in campo dopo il recente filotto di sconfitte che ha messo in salita la strada verso i playoff. Lainvece ben salda al quinto posto non dovrebbe avere problemi nel centrare il piazzamento alla post season. Domenica 18 aprile alle ore 12.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA57-74 31? – Bendzius impatta anche il quarto quarto: 57-76. FINE TERZO QUARTO 30? – Punti numero 15 e 16 per Bendzius: 57-74. 25? – BOMBA DI BENDZIUS! SCAPPA DEFINITIVAMENTE LA! 51-66! 24? – ...

I quintetti: Brescia: Chery, Kalinoski, Moss, Burns, Willis. Allenatore Maurizio Buscaglia Sassari: Spissu, Gentile, Burnell, Bilan, Bendzius. Allenatore Gianmarco Pozzecco