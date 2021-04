Keita si rilancia con la Sampdoria | le ultime sul suo futuro

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 aprile 2021)Balde è stato probabilmente il migliore diVerona: il destino del senegalese è deciso? LeLaha regolato in rimonta il Verona nell’anticipo del sabato. I blucerchiati hanno ribaltato il gol di Darko Lazovic grazie ai cambi di Claudio Ranieri. Tra questi ha brillato, per impegno e qualità,Balde. Il senegalese pare rinato dopo un periodo difficile e attende novità in chiave mercato. Sull’attaccante pende un riscatto pari a dieci milioni di euro, che la Samp potrebbe decidere di versare al Monaco a fine stagione per acquisire il cartellino, e un contratto, quinquennale, a cifre elevate. Le prestazioni degli ultimi mesi e la tanta panchina sembravano aver ulteriormente complicato la sua permanenza a Genova. Il 10 blucerchiato, autore di un’ottima gara ieri, ...