Italia Si | Platinette fa una gaffe incredibile e poi si scusa ma Liorni gli chiede “ma questa è una …” | gelo in studio

Leggi su baritalianews

(Di domenica 18 aprile 2021) Ieri, sabato 17 aprile è andata in onda, come ogni sabato, una puntata disi, il programma condotto da Marcoche ha un grande successo di pubblico. Marciopiace perché è un conduttore estremamente garbato e mai sopra le righe che ha un gran rispetto sia del pubblico a casa che degli ospiti in. La sua trasmissione è molto seguita e per la gente che lo segue dal salotto di casa è un appuntamento fisso, appunto, quello del sabato pomeriggio. Mauro Coruzzi, in arte, fa unaIeri, nella puntata del 17 aprile, ospite inda Marciosi, c’era, come al solito,il cui vero nome è Mauro Coruzzi e Rita Dalla Chiesa mentre ospite sul podio la ...