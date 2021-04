Covid-19, i dati del 18 aprile: 12.694 nuovi casi con 251 morti (Di domenica 18 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore i nuovi casi Covid registrati sono stati 12.694 a fronte di 230.116 tamponi. I decessi sono stato 251. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore iregistrati sono stati 12.694 a fronte di 230.116 tamponi. I decessi sono stato 251. L'articolo .

Advertising

Open_gol : Non credono alle bare portate via dall'Esercito, alla pericolosità del virus, ai tamponi e ai vaccini E oggi si so… - RegioneLazio : Certificazione vaccinale: la nostra è la prima regione in Italia a rilasciarlo con dati anagrafici, prima e seconda… - Corriere : Gli effetti collaterali dei vaccini e la loro frequenza (quelli gravi sono rarissimi): tutti i dati Aifa - orizzontescuola : Covid-19, i dati del 18 aprile: 12.694 nuovi casi con 251 morti - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia -