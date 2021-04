Batman su Rai4 con la serie cult degli anni ’60: Adam West è l’Uomo Pipistrello con tante guest star (Di domenica 18 aprile 2021) A partire da domenica 18 aprile e poi ogni giorno dal 19 aprile arrivano le avventure di Batman su Rai4, stavolta con la storica serie tv degli anni ’60 diventata un cult televisivo. Da aprile l’arrivo di Batman su Rai4 connoterà i pomeriggi della rete con le avventure e il senso di giustizia di uno dei supereroi più amati di sempre: la serie tv cult con Adam West e Burt Ward arriva sul canale 21 del digitale terrestre con i primi 4 episodi in anteprima domenica 18 aprile alle 16.00. Dal 19 aprile poi, l’appuntamento diventa quotidiano e si sposta alle 14.00, per due episodi al giorno in onda dal lunedì al venerdì. La serie Batman su ... Leggi su optimagazine (Di domenica 18 aprile 2021) A partire da domenica 18 aprile e poi ogni giorno dal 19 aprile arrivano le avventure disu, stavolta con la storicatv’60 diventata untelevisivo. Da aprile l’arrivo disuconnoterà i pomeriggi della rete con le avventure e il senso di giustizia di uno dei supereroi più amati di sempre: latvcone Burt Ward arriva sul canale 21 del digitale terrestre con i primi 4 episodi in anteprima domenica 18 aprile alle 16.00. Dal 19 aprile poi, l’appuntamento diventa quotidiano e si sposta alle 14.00, per due episodi al giorno in onda dal lunedì al venerdì. Lasu ...

