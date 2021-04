Ariadna Romero ex fidanzata Pierpaolo Pretelli, nuovo amore per lei? (Di domenica 18 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ariadna Romero è stata l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli. C’è un nuovo amore nella vita della donna? Scopriamolo insieme. Tra Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli c’è stata una bella storia d’amore, che ha portato anche alla nascita del loro figlio. Da tempo però i due ormai non stanno insieme e entrambi hanno provato a rifarsi Leggi su youmovies (Di domenica 18 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stata l’ex compagna di. C’è unnella vita della donna? Scopriamolo insieme. Trac’è stata una bella storia d’, che ha portato anche alla nascita del loro figlio. Da tempo però i due ormai non stanno insieme e entrambi hanno provato a rifarsi

Advertising

robertafatta1 : RT @GiuseppeporroIt: Giulia Salemi spiega in che rapporti si trova ora con Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli #giuliasalemi #ariadna… - MEG_world1 : @RositaSansone6 Ecco qua l'intervista - Novella_2000 : Giulia Salemi racconta in che rapporti è con Ariadna Romero, ex di Pierpaolo - GiuseppeporroIt : Giulia Salemi spiega in che rapporti si trova ora con Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli #giuliasalemi… - infoitcultura : Giulia Salemi svela qual è il suo rapporto con Ariadna Romero: 'Mia alleata' -