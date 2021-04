Tv | è morto Felix Silla | il cugino della ‘Famiglia Addams’ Adnkronos

(Di sabato 17 aprile 2021) Los Angeles, 17 apr. – () – L’attore italiano naturalizzato statunitense, famoso per aver interpretato ilItt nella prima serie televisiva di “La Famiglia Addams” (1965-66), è, per un tumore al pancreas, a Las Vegas all’età di 84 anni. L’annuncioscomparsa è stato dato su Twitter dall’amico attore Gil Gerard, co-protagonista con lui nella serie tv “Buck Rogers”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

A dare la notizia, poi ripresa dai media americani, è stato il collega attore Gil Gerard su Twitter che con Silla ha recitato nella serie televisiva "Buck Rogers": "poche ore fa e l'...Silla ha debuttato come Cugino Itt ne 'La Famiglia Addams' nel 1965 ed interpretava dunque il cugino peloso che borbottava in continuazione. Si trattò di un personaggio aggiuntivo, che fu amato ...Los Angeles, 17 apr. - (Adnkronos) - L'attore italiano naturalizzato statunitense Felix Silla, famoso per aver interpretato il cugino Itt nella prima ...Los Angeles, 17 apr. - (Adnkronos) - L'attore italiano naturalizzato statunitense Felix Silla, famoso per aver interpretato il cugino Itt nella prima serie televisiva di "La Famiglia Addams" (1965-66) ...