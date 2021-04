The Black Keys: il 14 maggio esce “Delta Kream”, album di cover blues (Di sabato 17 aprile 2021) foto di Joshua Black WilkinsMILANO – Il 14 maggio The Black Keys pubblicano il loro decimo album in studio dal titolo “Delta Kream” su etichetta Nonesuch Records. L’album celebra le origini della band attraverso undici brani votati al Mississippi Hill Country blues, con canzoni di R. L. Burnside, Junior Kimbrough e altri artisti che hanno contribuito alla formazione musicale dei Black Keys. Dan Auerbach e Patrick Carney hanno registrato “Delta Kream” all’Easy Eye Sound di Nashville, studio di Auerbach. Con loro numerosi musicisti e leggende del blues come Kenny Brown, Eric Deaton, R. L. Burnside e Junior Kimbrough. Il titolo dell’album ... Leggi su lopinionista (Di sabato 17 aprile 2021) foto di JoshuaWilkinsMILANO – Il 14Thepubblicano il loro decimoin studio dal titolo “” su etichetta Nonesuch Records. L’celebra le origini della band attraverso undici brani votati al Mississippi Hill Country, con canzoni di R. L. Burnside, Junior Kimbrough e altri artisti che hanno contribuito alla formazione musicale dei. Dan Auerbach e Patrick Carney hanno registrato “” all’Easy Eye Sound di Nashville, studio di Auerbach. Con loro numerosi musicisti e leggende delcome Kenny Brown, Eric Deaton, R. L. Burnside e Junior Kimbrough. Il titolo dell’...

