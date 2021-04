Pd | Assemblea elegge Provenzano e Tinagli vice segretari

(Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) - "L'nazionale del @pdnetwork mi ha appena elettoo, insieme a @i. Ringrazio @EnricoLetta e tutti i membri per la fiducia. Una fiducia fin troppo ampia, con un solo voto contrario (e giuro che non sono io)". Lo scrive su Twitter Peppe

Advertising

AccaArea : La Camera di Commercio Dominicana-Italiana ha tenuto la sua Assemblea Generale Ordinaria in cui ha eletto il Consi… -

Ultime Notizie dalla rete : Assemblea elegge

Il Tempo

Dopo le dimissioni della consigliera Giulia Pippucci, diventata vice presidente di Toscana Energia , l'cittadinaun nuovo presidente. L'evento in streaming martedì 20 Aprile alle ore ...L'converge di programmare le proprie attività su quattro aspetti della vita dei palmesi: ... laddove i nostri governanti in gran parte non godono della fiducia di chi li. I tempi sono ...Roma, 17 apr (Adnkronos) - "L'Assemblea nazionale del @pdnetwork mi ha appena eletto Vicesegretario, insieme a @itinagli . Ringrazio @EnricoLetta e tutti i membri per la fiducia. Una fiducia fin tropp ...Si svolgerà in presenza il 3 maggio prossimo alle 11 (seconda convocazione) ma attraverso il rappresentante designato per ridurre i rischi connessi alla pandemia.