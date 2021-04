Open Arms: Salvini a processo per sequestro persona 'sopporterò cristianamente'/Adnkronos (2) (Di sabato 17 aprile 2021) (Adnkronos) - Salvini dice che spera di "incontrare giudici che non abbiano pregiudizi politici". Ma aggiunge subito dopo: "Sul banco degli imputati dovrebbe esserci qualcuno che gioca sulla pelle degli esseri umani. Se qualcuno gira non per sei giorni ma per 13 giorni per il Mediterraneo in attesa di raccogliere altri migranti quando il porto italiano più vicino dista due giorni, chi gioca sulla pelle di questi ragazzi? Al processo emergeranno delle verità", dice. E la legale fa sapere che tra i testimoni verranno chiamati a deporre l'ex premier Giuseppe Conte, ma anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l'ex ministro Danilo Toninelli. Poi rilancia: "Quanto costa questo processo politico?". E invoca una riforma della giustizia: "Su due sbarchi, con due identiche fattispecie di reato, a Catania si dice ho fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) () -dice che spera di "incontrare giudici che non abbiano pregiudizi politici". Ma aggiunge subito dopo: "Sul banco degli imputati dovrebbe esserci qualcuno che gioca sulla pelle degli esseri umani. Se qualcuno gira non per sei giorni ma per 13 giorni per il Mediterraneo in attesa di raccogliere altri migranti quando il porto italiano più vicino dista due giorni, chi gioca sulla pelle di questi ragazzi? Alemergeranno delle verità", dice. E la legale fa sapere che tra i testimoni verranno chiamati a deporre l'ex premier Giuseppe Conte, ma anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l'ex ministro Danilo Toninelli. Poi rilancia: "Quanto costa questopolitico?". E invoca una riforma della giustizia: "Su due sbarchi, con due identiche fattispecie di reato, a Catania si dice ho fatto ...

