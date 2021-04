Maria De Filippi ospite di Pio e Amedeo confessa di non essere sempre stata fedele Ironia sugli interventi estetici di Gianni Sperti che sui social…

(Di sabato 17 aprile 2021) Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Felicissima Sera, il nuovo show comico di Pio e. Tra i vari ospiti che si sono alternati sul palco, a inaugurare la serata èl’amatissima conduttriceDe. L’intervista aè iniziata con una serie di foto inerenti alla sua vita, il cui tentativo del duo comico era quello di provare a farla commuovere. Sono stati molti gli argomenti toccati: dalle battute sul marito Maurizio Costanzo a quelle sull’opinionista di Uomini e Donne. “Staa ristrutturarsi, ha approfittato del bonus 110%“, ha tuonatoin merito ai ritocchinidi, “Quanto siete cret***i, è un bravissimo ragazzo” ha ...

- - > Leggi Anche Pio e Amedeo scrivono aDe: "Non vorremmo lasciarti mai...vorremmo essere tuoi figli" Grandissima performance anche sui social, dove 'Felicissima Sera' è risultato l'...C'era grande attesa a Felicissima sera per l'intervista ade. La moglie di Maurizio Costanzo si è infatti ritrovata a dover rispondere ad una serie di quesiti imbarazzanti. È stata una ...La conduttrice Maria De Filippi decide di svelare il suo segreto a Raimondo Todaro: ecco il motivo per cui conduce Uomini e Donne dalle scale ...Felicissima sera ha aperto i battenti con Pio e Amedeo che hanno accusato Gianni Sperti di eccessivo ricorso ai ritocchini: il botta e risposta di fuoco ...