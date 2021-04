Il focolaio in Nazionale, i sospetti: “notti allegre di qualche dirigente FIGC” (Di sabato 17 aprile 2021) L’Italia è stata protagonista di un ottimo rendimento nelle ultime partite, la squadra di Roberto Mancini è stata impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022: sono arrivate tre vittorie, la prima contro l’Irlanda, poi nella doppia trasferta contro Bulgaria e Lituania ed a tenere banco è stato il focolaio scoppiato nel gruppo azzurro. La squadra sarà chiamata da appuntamenti molto importanti, a partire dall’Europeo. L’Italia ha dimostrato di poter lottare per la vittoria finale, è una squadra ricca di talento e che ha ritrovato grande fiducia. Il merito è stato del Ct che ha risollevato l’ambiente dopo la debacle della mancata qualificazione al Mondiale del 2018. Il focolaio in Nazionale Foto di Mourad Balti / AnsaAl ritorno dalla doppia trasferta contro Bulgaria e Lituania è scoppiato un focolaio in ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 aprile 2021) L’Italia è stata protagonista di un ottimo rendimento nelle ultime partite, la squadra di Roberto Mancini è stata impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022: sono arrivate tre vittorie, la prima contro l’Irlanda, poi nella doppia trasferta contro Bulgaria e Lituania ed a tenere banco è stato ilscoppiato nel gruppo azzurro. La squadra sarà chiamata da appuntamenti molto importanti, a partire dall’Europeo. L’Italia ha dimostrato di poter lottare per la vittoria finale, è una squadra ricca di talento e che ha ritrovato grande fiducia. Il merito è stato del Ct che ha risollevato l’ambiente dopo la debacle della mancata qualificazione al Mondiale del 2018. IlinFoto di Mourad Balti / AnsaAl ritorno dalla doppia trasferta contro Bulgaria e Lituania è scoppiato unin ...

Advertising

FBiasin : '#DeRossi ricoverato per Covid all'Ospedale Spallanzani dopo il focolaio in Nazionale'. Forza Daniele. - cheamarena : RT @_DAGOSPIA_: COME NASCE IL FOCOLAIO IN NAZIONALE? I SOSPETTI SULLE NOTTI ALLEGRE DI QUALCHE DIRIGENTE FIGC... - Marco_chp1 : RT @Libero_official: #Dagospia: dietro il focolaio di #coronavirus in #Nazionale che ha portato #DeRossi in ospedale ci sono le 'notti alle… - 1solocapitan : RT @Libero_official: #Dagospia: dietro il focolaio di #coronavirus in #Nazionale che ha portato #DeRossi in ospedale ci sono le 'notti alle… - Pasquale_Mereu : RT @Libero_official: #Dagospia: dietro il focolaio di #coronavirus in #Nazionale che ha portato #DeRossi in ospedale ci sono le 'notti alle… -