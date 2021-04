GP Portimao, Moto3: Migno il re delle qualifiche (Di sabato 17 aprile 2021) Un grande Andrea Migno conquista le qualifiche della Moto3, valevoli per il GP di Portimao. Il pilota di Saludecio partirà al palo con un 1’47?423 che avvicina il record del circuito, ottenuto nel 2020 da Jaume Masia. In prima fila partiranno anche Dennis Foggia, autore di un ultimo giro da incorniciare, e Sergio Garcia Dols. Lo spagnolo della Gas Gas approfitta della penalità di Jeremy Alcoba, ottimo terzo, per guadagnare una posizione. Penalità anche per John McPhee, sesto nella sessione odierna ma che domani partirà dalla pit lane. Gabri Rodrigo è quinto, ma poteva essere più avanti senza la caduta innescata da Filip Salac. Deniz Oncu, Darryn Binder, Xavier Artigas e Ayumu Sasaki completano la top ten. GP Portimao, Moto3: Migno si conferma nelle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Un grande Andreaconquista ledella, valevoli per il GP di. Il pilota di Saludecio partirà al palo con un 1’47?423 che avvicina il record del circuito, ottenuto nel 2020 da Jaume Masia. In prima fila partiranno anche Dennis Foggia, autore di un ultimo giro da incorniciare, e Sergio Garcia Dols. Lo spagnolo della Gas Gas approfitta della penalità di Jeremy Alcoba, ottimo terzo, per guadagnare una posizione. Penalità anche per John McPhee, sesto nella sessione odierna ma che domani partirà dalla pit lane. Gabri Rodrigo è quinto, ma poteva essere più avanti senza la caduta innescata da Filip Salac. Deniz Oncu, Darryn Binder, Xavier Artigas e Ayumu Sasaki completano la top ten. GPsi conferma nelle ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #Moto3 #Portimao, grande Italia: #pole di #Migno davanti a #Foggia - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: Migno lotta per la pole a Portimao - #Moto3 #Portogallo #DIRETTA: #Migno… - sowmyasofia : GP Portimao, Moto3: Migno il re delle qualifiche - Gazzetta_it : #Moto3 #Portimao, grande Italia: #pole di #Migno davanti a #Foggia - TeoBellan : Pole position di Andrea Migno in #Moto3 a Portimao! Doppietta italiana completata da Dennis Foggia. #PortugueseGP -