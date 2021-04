Fermare l’infestazione dei pini a Roma significa salvare altre pinete altrove Servono subito fondi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 aprile 2021) Italia Nostra nazionale e la Sezione di, insieme con numerose associazioni, comitati e cittadini, ha già da più di un anno lanciato un forte grido d’allarme agli Enti competenti peril vasto patrimonio di Pinus pinea della città di, aggrediti da una grave infestazione causata dalla cocciniglia Toumeyella parvicornis, che ha colpito circa 80% delle piante. La cocciniglia si è manifestata dal 2015 in Campania e poi si è spostata nel Lazio a partire dal Litorale. Basti pensare che tra le Riserve, i parchi e le ville e le alberature urbane la grave infestazione interessa un patrimonio didi circa un milione. Martedi 13 aprile, Italia Nostra è scesa in piazza per manifestare davanti al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con rappresentanti di associazioni e cittadini, nonostante ...