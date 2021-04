F1, pole position per Lewis Hamilton a Imola: seguono le Red Bull di Perez e Verstappen. Quarta la prima Ferrari di Charles Leclerc (Di sabato 17 aprile 2021) La Mercedes di Lewis Hamilton scatterà dalla prima posizione ad Imola. Nessuno ha fatto meglio dell‘1’14”433 fatto registrare dall’inglese. Alle spalle del sette volte campione del mondo le Red Bull di Perez e Verstappen. Quarta posizione per Leclerc, la prima delle due Ferrari arpiona il quarto posto con il tempo di 1’14”740. La monoposto di Maranello ha preceduto l’Alpha Tauri di Pierre Gasly che si è piazzato quinto e le due McLaren di Ricciardo e Norris che al via saranno rispettivamente sesto e settimo. Solo ottavo posto per la seconda Mercedes di Valtteri Bottas, che anticipa gli ultimi due classificati della Q3: Ocon, con la Alpine, e Stroll, a bordo della Aston Martin. Grande delusione per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) La Mercedes discatterà dallaposizione ad. Nessuno ha fatto meglio dell‘1’14”433 fatto registrare dall’inglese. Alle spalle del sette volte campione del mondo le Reddiposizione per, ladelle duearpiona il quarto posto con il tempo di 1’14”740. La monoposto di Maranello ha preceduto l’Alpha Tauri di Pierre Gasly che si è piazzato quinto e le due McLaren di Ricciardo e Norris che al via saranno rispettivamente sesto e settimo. Solo ottavo posto per la seconda Mercedes di Valtteri Bottas, che anticipa gli ultimi due classificati della Q3: Ocon, con la Alpine, e Stroll, a bordo della Aston Martin. Grande delusione per ...

