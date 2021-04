F.1, GP Emilia-Romagna - Libere 3: Verstappen si candida alla pole (Di sabato 17 aprile 2021) Colpo di reni della Red Bull Racing nella terza e ultima sessione di prove Libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Max Verstappen è riuscito a ottenere il miglior giro, scendendo per la prima volta sotto il muro del minuto e quindici secondi. L'olandese ha infatti fermato il cronometro sull'1:14.958, staccando di quattro decimi la McLaren di Lando Norris e di oltre mezzo secondo la Mercedes di Lewis Hamilton. Bene anche Sergio Perez, quarto, praticamente con un tempo simile a quello della Mercedes del sette volte iridato. Cauto ottimismo a Maranello. Per la Scuderia Ferrari, finora è stato un weekend tutto sommato positivo e anche oggi Charles Leclerc ha confermato il suo potenziale, chiudendo con il quinto tempo di giornata, mentre il compagno Carlos Sainz ha chiuso in settima posizione. Tra le ... Leggi su quattroruote (Di sabato 17 aprile 2021) Colpo di reni della Red Bull Racing nella terza e ultima sessione di provedel Gran Premio del Made in Italy e dell'. Maxè riuscito a ottenere il miglior giro, scendendo per la prima volta sotto il muro del minuto e quindici secondi. L'olandese ha infatti fermato il cronometro sull'1:14.958, staccando di quattro decimi la McLaren di Lando Norris e di oltre mezzo secondo la Mercedes di Lewis Hamilton. Bene anche Sergio Perez, quarto, praticamente con un tempo simile a quello della Mercedes del sette volte iridato. Cauto ottimismo a Maranello. Per la Scuderia Ferrari, finora è stato un weekend tutto sommato positivo e anche oggi Charles Leclerc ha confermato il suo potenziale, chiudendo con il quinto tempo di giornata, mentre il compagno Carlos Sainz ha chiuso in settima posizione. Tra le ...

