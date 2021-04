Bianchi: “Senza tutti questi problemi, il Napoli sarebbe stato da scudetto” (Di sabato 17 aprile 2021) Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli ed Inter, lascia alcune dichiarazioni a Tuttosport. Bianchi vanta di una vasta carriera da allenatore, e tra i suoi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 17 aprile 2021) Ottavio, ex allenatore died Inter, lascia alcune dichiarazioni a Tuttosport.vanta di una vasta carriera da allenatore, e tra i suoi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

welikeduel : L'intervista di Diego Bianchi a Nancy Porsia, la giornalista intercettata senza essere indagata nell'ambito dell'… - Mysterytrains : @Marxtrixx Concordo sui bianchi senza solfiti, per me un orrore. Sui rossi è possibile, proverò il vino che hai postato - tuttonapoli : Bianchi: 'Napoli fatto fuori subito, ma era da scudetto senza tutti i problemi' - Jacopo_Bianchi : La caviglia di @spidadmitchell preoccupa, ma non dovrebbe esserci alcun intoppo in vista playoffs. Certo il rischio… - Heyitsfraa : @wordsgettrapped Ancora,sono imitazioni caricaturali senza intenti discriminatori,lo fanno i comici,sit come film e… -