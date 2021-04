Atalanta, Gasp e la bestia nera Juve: “Per batterla ci vuole coraggio, ma c’è il clima giusto” (Di sabato 17 aprile 2021) “Pessina? Sta bene, si è allenato col gruppo, se gioca ve lo dico domani”. Atalanta quindi come previsto senza Romero (squalificato) e Hateboer (non ancora pronto), ma l’assenza pesante è in casa Juve, Ronaldo per un problema al flessore e il precedente non è benaugurante, proprio l’ultima a Bergamo, 3-1 per i bianconeri: dopo il gol di Gosens, doppietta di Higuain e rete di Dybala allo scadere. Quindi si rivedrà Dybala, però stavolta non ci sarà Higuain… Le battute viaggiano tra l’assenza di Ronaldo e la presenza di Dybala. Gasp le risolve così: “Se manca Ronaldo è un problema della Juve, noi faremo qualche accorgimento secondo chi giocherà al suo posto, ma ci prepariamo ad affrontare tutta la Juve”. E quanto a Dybala…”Io l’ho avuto (a Palermo, con Ilicic, stagione 2012-13 ndr), era un ragazzino ma si ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 aprile 2021) “Pessina? Sta bene, si è allenato col gruppo, se gioca ve lo dico domani”.quindi come previsto senza Romero (squalificato) e Hateboer (non ancora pronto), ma l’assenza pesante è in casa, Ronaldo per un problema al flessore e il precedente non è benaugurante, proprio l’ultima a Bergamo, 3-1 per i bianconeri: dopo il gol di Gosens, doppietta di Higuain e rete di Dybala allo scadere. Quindi si rivedrà Dybala, però stavolta non ci sarà Higuain… Le battute viaggiano tra l’assenza di Ronaldo e la presenza di Dybala.le risolve così: “Se manca Ronaldo è un problema della, noi faremo qualche accorgimento secondo chi giocherà al suo posto, ma ci prepariamo ad affrontare tutta la”. E quanto a Dybala…”Io l’ho avuto (a Palermo, con Ilicic, stagione 2012-13 ndr), era un ragazzino ma si ...

