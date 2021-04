Amici: Giuseppe Gioffrè si racconta (Di sabato 17 aprile 2021) Giuseppe Gioffrè è uno dei ballerini più talentuosi emersi grazie al programma Amici di Maria De Filippi: “Ce lo invidiano in tutto il mondo”, ha detto di lui Stefano de Martino. Il ballerino di origini calabresi ha raccontato come è sbocciata la sua carriera, che lo ha portato da Amici fino a Los Angeles. Giuseppe Gioffrè è uno dei ballerini più talentuosi sbocciati grazie all’esperienza nella scuola di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 17 aprile 2021)è uno dei ballerini più talentuosi emersi grazie al programmadi Maria De Filippi: “Ce lo invidiano in tutto il mondo”, ha detto di lui Stefano de Martino. Il ballerino di origini calabresi hato come è sbocciata la sua carriera, che lo ha portato dafino a Los Angeles.è uno dei ballerini più talentuosi sbocciati grazie all’esperienza nella scuola di Articolo completo: dal blog SoloDonna

