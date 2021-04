Zona gialla per la Lombardia a fine aprile? Fontana si porta avanti (Di venerdì 16 aprile 2021) Lombardia, Zona gialla dal 25 aprile? Il governatore Attilio Fontana si porta avanti e dichiara: "Iniziamo a programmare le aperture". Lombardia in Zona gialla dal 25 aprile? Fontana: “Iniziamo a programmare le aperture” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021)dal 25? Il governatore Attiliosie dichiara: "Iniziamo a programmare le aperture".indal 25: “Iniziamo a programmare le aperture” su Notizie.it.

dellorco85 : Lega a Draghi: 'allentare un po' le restrizioni dove ci sono dati da zona gialla'. Beh, potevano anche aggiungere:… - repubblica : ?? Monitoraggio: Rt scende a 0,85, mezza Italia avrebbe dati da zona gialla che pero' e' stata abolita fino a inizio… - sole24ore : La Lega a Draghi: riaperture con numeri da zona gialla. Il premier: serve unità, non farsi dispetti… - fabioooo94 : RT @rtl1025: ?? #Scuole superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione, parallelamente alla riapertura di altre attività… - tfabiani2 : RT @RaiNews: #Scuola: ipotesi superiori 100% in zona gialla-arancione a maggio #zonaarancione -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Scuole superiori in presenza al 100% da maggio in zona gialla e arancione: l'ipotesi del Governo S cuole superiori al 100% in presenza da maggio nelle regioni in zona gialla e arancione, parallelamente alle riaperture di altre attività nel Paese. E' questa l'ipotesi a cui lavora il Governo in vista del prossimo decreto. A riguardo sono stati già attivati i ...

Covid, sottosegretario all'Istruzione: 'Il 3 maggio tornino tutti in classe' | Iss: Rt nazionale scende a 0,85 16 apr 10:34 Scuola, a maggio ipotesi superiori al 100% in zona gialla - arancione Scuole superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione, parallelamente alla riapertura di altre ...

Lombardia in zona gialla dal 25 aprile? Fontana: “Iniziamo a programmare le aperture” Lombardia in zona gialla? Dal 25 aprile 2021, se i numeri lo consentiranno, sarà realtà. Il governatore Attilio Fontana si prepara con la programmazione.

Ristoranti aperti anche in zona rossa, ma per entrare serve il tampone: la proposta delle Regioni I bar e i ristoranti potranno rimanere aperti anche in zona rossa a patto che i clienti vengano testati prima dell’ingresso, così da evitare ...

