Scuola e università, dal 26 aprile in presenza in zona gialla e arancione (Di venerdì 16 aprile 2021) Ritorno a Scuola, in presenza per tutti gli alunni, dal 26 nelle zone gialle e arancioni. Sarebbe questa, secondo fonti di governo, la decisione della cabina di regia. Un rientro in presenza deciso anche per l’università. Su un possibile ritorno di tutti gli studenti sui banchi, si è espresso questa mattina Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi. “E’ l’auspicio condiviso, ma va verificato se esistano le condizioni tecniche e di sicurezza per poterlo fare”, ha detto all’Adnkronos, evidenziando che “i trasporti pubblici non sono ancora stati messi in sicurezza. Non ci risultano grossi progressi sul fronte monitoraggio e screening attraverso i tamponi rapidi di cui si era parlato. Né ci sono provvedimenti rispetto alla formazione delle classi ed alla riduzione del numero degli studenti, anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) Ritorno a, inper tutti gli alunni, dal 26 nelle zone gialle e arancioni. Sarebbe questa, secondo fonti di governo, la decisione della cabina di regia. Un rientro indeciso anche per l’. Su un possibile ritorno di tutti gli studenti sui banchi, si è espresso questa mattina Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi. “E’ l’auspicio condiviso, ma va verificato se esistano le condizioni tecniche e di sicurezza per poterlo fare”, ha detto all’Adnkronos, evidenziando che “i trasporti pubblici non sono ancora stati messi in sicurezza. Non ci risultano grossi progressi sul fronte monitoraggio e screening attraverso i tamponi rapidi di cui si era parlato. Né ci sono provvedimenti rispetto alla formazione delle classi ed alla riduzione del numero degli studenti, anche ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Abbiamo messo in campo un sistema di vaccinazioni eccezionale, ma senza materia prima non copriamo abbastanza citt… - 73Orlando73 : RT @alfredodattorre: Dopo 14 mesi di esperienza, sia come genitore di un'allieva della scuola primaria sia come docente universitario, ho m… - mirko76vicenza : RT @alfredodattorre: Dopo 14 mesi di esperienza, sia come genitore di un'allieva della scuola primaria sia come docente universitario, ho m… - marti0802 : RT @alfredodattorre: Dopo 14 mesi di esperienza, sia come genitore di un'allieva della scuola primaria sia come docente universitario, ho m… - adrianobusolin : RT @alfredodattorre: Dopo 14 mesi di esperienza, sia come genitore di un'allieva della scuola primaria sia come docente universitario, ho m… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola università regione umbria e scuola umbra di amministrazione pubblica presentano il piano strategico 2021 - 23. alta formazione, digitalizzazione, efficientamento e ... Il piano strategico 2021 - 23 della Scuola punterà sempre più su percorsi di alta formazione ... In questa direzione sarà valorizzata la collaborazione già instaurata con Università degli Studi di ...

Scuola e università, dal 26 aprile in presenza in zona gialla e arancione ... presidente dell'Associazione nazionale presidi: "Difficoltà non ancora superate" Ritorno a scuola, ... Un rientro in presenza deciso anche per l'università. Su un possibile ritorno di tutti gli studenti ...

Il piano strategico 2021 - 23 dellapunterà sempre più su percorsi di alta formazione ... In questa direzione sarà valorizzata la collaborazione già instaurata condegli Studi di ...... presidente dell'Associazione nazionale presidi: "Difficoltà non ancora superate" Ritorno a, ... Un rientro in presenza deciso anche per l'. Su un possibile ritorno di tutti gli studenti ...