Scuola, al Villaggio dei Ragazzi riapre dopo dieci anni l’asilo nido (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodopo oltre dieci anni di chiusura, ha riaperto oggi l’asilo nido al Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni (Caserta), storica istituzione fondata nel 1946 dal sacerdote don Salvatore D’Angelo, che da qualche anno naviga in “acque agitate” a causa di problemi finanziari, con un procedimento aperto presso il tribunale fallimentare di Santa Maria Capua Vetere. La riapertura è stata decisa dal Commissario di nomina regionale Felicio De Luca, che amministra la Fondazione Villaggio dei Ragazzi, e che ha inteso dare un segnale forte per la “vita” del Villaggio e di discontinuità “in questa timida fase di ripartenza – dice De Luca – che si innesta su un contesto di perdurante attenzione per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutooltredi chiusura, ha riaperto oggialdeidi Maddaloni (Caserta), storica istituzione fondata nel 1946 dal sacerdote don Salvatore D’Angelo, che da qualche anno naviga in “acque agitate” a causa di problemi finanziari, con un procedimento aperto presso il tribunale fallimentare di Santa Maria Capua Vetere. La riapertura è stata decisa dal Commissario di nomina regionale Felicio De Luca, che amministra la Fondazionedei, e che ha inteso dare un segnale forte per la “vita” dele di discontinuità “in questa timida fase di ripartenza – dice De Luca – che si innesta su un contesto di perdurante attenzione per ...

