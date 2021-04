Riapertura stadi a maggio, Costa frena: «Nulla di ufficiale» (Di venerdì 16 aprile 2021) Costa, sottosegretario alla Salute, ha parlato della possibile Riapertura degli stadi ai tifosi da maggio. Le sue parole Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ha parlato a Sky Sport della notizia della Riapertura degli stadi ai tifosi a partire da maggio 2021. Riapertura stadi – «Ancora non c’è Nulla di ufficiale, ne ho parlato poco fa con il Ministro. La posizione non è stata presa dal governo e non so come siano uscite le notizie. Se sarà possibile saremo contenti di poterlo fare. Stavamo ragionando sulle ultime due partite di campionato. Gli Europei si giocheranno in Italia con il pubblico e spero che ci sia anche in finale di Coppa Italia». TEST PER GLI ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021), sottosegretario alla Salute, ha parlato della possibiledegliai tifosi da. Le sue parole Andrea, sottosegretario alla Salute, ha parlato a Sky Sport della notizia delladegliai tifosi a partire da2021.– «Ancora non c’èdi, ne ho parlato poco fa con il Ministro. La posizione non è stata presa dal governo e non so come siano uscite le notizie. Se sarà possibile saremo contenti di poterlo fare. Stavamo ragionando sulle ultime due partite di campionato. Gli Europei si giocheranno in Italia con il pubblico e spero che ci sia anche in finale di Coppa Italia». TEST PER GLI ...

