Rapina in casa di Smalling, il calciatore tenuto in ostaggio con la moglie (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, Rapina in casa di Smalling: il calciatore è stato tenuto in ostaggio con la moglie da tre malviventi che hanno fatto irruzione a volto coperto. Brutta disavventura per Smalling, vittima di una Rapina in casa e tenuto in ostaggio insieme con la moglie. In base alle prime ricostruzioni della vicenda, tre uomini hanno fatto irruzione in casa del calciatore intorno alle 3 del mattino del 16 aprile. I malviventi, con il volto coperto, hanno preso in ostaggio il calciatore e la moglie e si sono fatti indicare il luogo dove tenevano nascosta la cassaforte. I ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma,indi: ilè statoincon lada tre malviventi che hanno fatto irruzione a volto coperto. Brutta disavventura per, vittima di unainininsieme con la. In base alle prime ricostruzioni della vicenda, tre uomini hanno fatto irruzione indelintorno alle 3 del mattino del 16 aprile. I malviventi, con il volto coperto, hanno preso inile lae si sono fatti indicare il luogo dove tenevano nascosta la cassaforte. I ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, rapina a mano armata in casa del calciatore Smalling: rubati Rolex e gioielli #ChrisSmalling… - Claudio_Clouds : Roma, rapina nella notte in casa del calciatore giallorosso Smalling... L'anima de limortacci vostra! Magari ve ing… - news_mondo_h24 : Rapina in casa di Smalling, il calciatore tenuto in ostaggio con la moglie - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Roma, rapina nella notte in casa di Smalling: tre uomini armati entrati nell'abitazione del difensore - GDS_it : #Rapina in casa di Chris #Smalling, in tre armati rubano Rolex e gioielli -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina casa Ladri armati in casa, notte di terrore per Smalling e la famiglia Per fortuna però Fonseca e famiglia non erano in casa. Pochi giorni prima, solo per citare gli ultimi casi, era stato il laziale Correa a trovare casa svaligiata, mentre lo scorso giugno era stato ...

Roma, rapina a casa Smalling: 3 uomini armati, il giocatore costretto ad aprire la cassaforte In casa oltre al calciatore ci sarebbe stata la moglie. Entrambi sarebbero illesi.

Roma, notte di paura per Smalling: rapinato in casa da tre uomini armati Il difensore giallorosso avrebbe subito l'aggressione di tre uomini che gli hanno intimato di aprire la cassaforte. Insieme al giocatore c'era la ...

Rapinatori in casa del giocatore della Roma Smalling Rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris Smalling. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la cassafor ...

Per fortuna però Fonseca e famiglia non erano in. Pochi giorni prima, solo per citare gli ultimi casi, era stato il laziale Correa a trovaresvaligiata, mentre lo scorso giugno era stato ...Inoltre al calciatore ci sarebbe stata la moglie. Entrambi sarebbero illesi.Il difensore giallorosso avrebbe subito l'aggressione di tre uomini che gli hanno intimato di aprire la cassaforte. Insieme al giocatore c'era la ...Rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris Smalling. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell'abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la cassafor ...