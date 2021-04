Porta fuori il cane e non torna a casa: 63enne ritrovato dopo un giorno in un dirupo (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un uomo di 63 anni era stato dato per disperso dai suoi familiari durante la serata di martedì scorso e allertato i carabinieri. Il 63enne è stato ritrovato ieri mattina alle 7:30 in un dirupo di via Petrarsa, Pozzuoli. Era uscito con il suo cane presso la località Cofanara, in prossimità del cratere degli Astroni. Una zona impervia e molto pericolosa. La famiglia ha lanciato l’allarme dopo che l’uomo non era rientrato per cena. Informata tempestivamente delle circostanze del caso e tenuto conto della condizione geofisica della località interessata, particolarmente impervia, la Prefettura di Napoli ha attivato immediatamente il Piano provinciale di coordinamento per la ricerca delle persone scomparse, coinvolgendo nelle ricerche, avviate dai Carabinieri, i Vigili del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un uomo di 63 anni era stato dato per disperso dai suoi familiari durante la serata di martedì scorso e allertato i carabinieri. Ilè statoieri mattina alle 7:30 in undi via Petrarsa, Pozzuoli. Era uscito con il suopresso la località Cofanara, in prossimità del cratere degli Astroni. Una zona impervia e molto pericolosa. La famiglia ha lanciato l’allarmeche l’uomo non era rientrato per cena. Informata tempestivamente delle circostanze del caso e tenuto conto della condizione geofisica della località interessata, particolarmente impervia, la Prefettura di Napoli ha attivato immediatamente il Piano provinciale di coordinamento per la ricerca delle persone scomparse, coinvolgendo nelle ricerche, avviate dai Carabinieri, i Vigili del ...

